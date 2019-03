Man (22) uit Rijsbergen rijdt bewust in op groep kippen, veel ophef op social media

Flinke strop Bavelsel­aan: bomenkap met liefst een jaar uitgesteld

18:00 BREDA - De wet van Murphy slaat genadeloos toe in de Bavelselaan in Breda. Het groot onderhoud van de straat werd al in 2012 aangekondigd, maar kan door alle tegenslagen pas in de loop van 2021 afgerond worden, blijkt nu. De kap van 35 bomen is met een jaar uitgesteld. De nieuwste strop.