Man (34) eindigt stapavond in cel na ruzie over pizza in Breda

Vast in de lift? Het komt jaarlijks honderden keren voor in Brabant: 'Probeer niet zelf de deur te openen’

Je staat in de lift op weg naar de tiende verdieping en ineens valt hij stil. De deuren gaan niet open, het noodlicht springt aan en de knoppen reageren niet meer. Honderden keren per jaar zitten mensen vast in een lift in Brabant. De brandweer heeft inmiddels al heel wat opgesloten mensen bevrijd.

27 januari