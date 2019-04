Man (49) uit Breda overleden aan verwondingen na gerichte aanslag

Bijeen­komst Stadshart in Avenue: vragen over toekomst en gezondheid

8 april BREDA - Hoeveel bussen zijn nou gewenst op de oostflank van het Bredase centrum? Hoeveel fijnstof hangt er precies in de lucht? Wat zijn goede punten om dat te meten? Hoe gaat de gemeente het in de toekomst inrichten? Vragen te over op de bijeenkomst van wijkraad Stadshart, maandagavond in de Avenue in de Waterstraat. Die wilde meer duidelijkheid over de kwesties.