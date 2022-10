Man (67) uit Klein-Zundert ligt in coma na auto-ongeluk in België

foto's Prost! Bier, bier en nog eens bier op ‘groots’ Oktoberfes­ti­val in Breepark

BREDA - De belofte om het ‘grootste Oktoberfestival van de Benelux’ te zijn, leek zaterdagavond op Breepark in ieder geval in bier ingelost te worden. Liefst 20.000 liter bier stond klaar om de massaal in lederhosen en dirndls uitgedoste bezoekers te vermaken.

23 oktober