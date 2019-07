Man (71) bedreigt buurvrouw met nepwapen in Breda

Eerste Tour du Jour aan de Vismarkt in Breda

7:25 BREDA - Je hebt als wielerprogramma alles mee als je kunt beginnen met een Nederlandse etappezege in de Tour de France en een Nederlander in de gele trui. Dat gold zaterdagavond zeker voor de eerste uitzending van Tour du Jour, vanaf de Vismarkt in Breda.