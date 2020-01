Man en vrouw raken gewond bij gewapende overval in hun woning aan Oranjeboomstraat in Breda

COLUMN Merkx-tuin is perfecte plek voor het Chinese paviljoen

9:37 Gistermiddag was op Planbreda.nl al 7900 keer gestemd over de locatie waar het paviljoen moet komen dat Breda van zijn Chinese zusterstad Yangzhou heeft gekregen. Het Valkenberg is veruit favoriet. Minder dan één procent van de stemmen is voor de Willem Merkx-tuin, terwijl dat toch een prima plek zou zijn. Burgemeester Merkx - naar wie de tuin vernoemd is - haalde 39 jaar geleden immers al Chinese streken uit.