Man maanden dood in huis Breda: omwonenden willen af van stank en vliegen na vondst

Viroloog Marion Koopmans bij Spraakver­maak: ‘Richting zomer veel meer bewegings­ruim­te’

14 maart Richting de zomer krijgen we veel meer bewegingsruimte. Dat is de stellige overtuiging van Marion Koopmans. De viroloog deed haar uitspraak zondagmiddag bij Spraakvermaak in Terheijden. ,,Of dat al in mei is, kan ik niet beloven. Maar door het vaccineren van bijna alle kwetsbare mensen en door de sneltests is er meer mogelijk”, aldus een stellige Koopmans.