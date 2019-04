Man met vuurwapen op hoofd geslagen in Baarle-Nassau, vier verdachten opgepakt op A27

Geen rem op hotelplan­nen in Breda: een overzicht

6 april BREDA - Deze week werd bekend dat Van der Valk Exclusief nog steeds een groot hotel in Breda wil bouwen. Het aantal hotelinitiatieven komt daarmee op zes in Breda, terwijl Hotel Mastbosch flink wil uitbreiden. Als alle plannen doorgaan, komen er ruim 600 kamers bij in de stad. Dat is een stijging van vijftig procent, want Breda telt nu ongeveer 1200 kamers.