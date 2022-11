Man neergestoken in woning Breda, 52-jarige verdachte aangehouden

BREDA - Een 52-jarige verdachte is in de nacht van donderdag op vrijdag in Breda aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Het slachtoffer, een man, werd in een woning aan de Essendonk gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht.