Man neergestoken in woning Breda, twee mannen (52 en 30) opgepakt

Dit zijn de voordelen van de Nieuwe Mark in zijn oude bedding: minder natte voeten en een koelere stad

BREDA - In het centrum van Breda wordt de historische Mark kunstmatig teruggebracht en uitgediept om straks als Nieuwe Mark verder te gaan naar de singels. Handig om al die overvloedige regen uit het centrum af te laten vloeien. ,,Op sommige plekken in de stad is dat echt een probleem.”

20 november