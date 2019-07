Marc Hoefnagels uit Dongen is kinderpornorechercheur: ‘Ik zie nog beelden waar ik van schrik’

Een Bredanaar die een jaar de cel in moet, omdat hij seks had met zijn 3-jarige dochter en dat liet vastleggen. Of een twintiger uit Halsteren die maar liefst 40.983 kinderpornoplaatjes en 4.584 films downloadde en met een chatpartner sprak over het maken van porno.



Alleen het lezen van nieuwsberichten over kinderporno en -misbruik geeft koude rillingen. Voor rechercheur Marc Hoefnagels uit Dongen (59) en zijn collega’s van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme is het dagelijkse kost. Zij moeten soms uren achter elkaar naar gruwelijke beelden kijken, om zo de ‘zondaars’ op te pakken én hun jonge slachtoffers te beschermen.