Marc Pos, geboren Bosschenaar, is één van de regisseurs van het songfestival: ‘Er zit een aantal verrassingen in’

Een gek idee is het wel. In de tuin van Marc Pos (52), in Cromvoirt, zou je nú al kunnen zien hoe het Eurovisie Songfestival 2021 eruit ziet. Het tv-spektakel dat straks 200 miljoen kijkers aan de buis zal kluisteren, staat grotendeels in de steigers. Via het mobieltje van de regisseur kun je de laatste repetities, inclusief de juiste camerashots en lichteffecten bewonderen.