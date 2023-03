amateurvoetbal Derby tussen PCP en TVC gaat wéér niet door, dit keer na besluit van de scheids­rech­ter

Ongelofelijk maar waar: stadsderby tussen PCP en TVC Breda is opnieuw niet gespeeld. Het duel in de vierde klasse C werd ongeveer een maand geleden vanwege trieste omstandigheden naar deze donderdagavond verplaatst, maar vindt opnieuw geen doorgang.