Marleen Hendrickx wint Zundertse Cultuurprijs Goede Grond voor toneelstuk over intersekse zijn

ZUNDERT - Theatermaakster Marleen Hendrickx heeft de Cultuurprijs Goede Grond van de gemeente Zundert gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar theatervoorstellingen X Y I en de X Y WE, over de intersekse ervaring van haar en haar spelers.

Hendrickx, die in Zundert woont, gaat in de theatervoorstellingen in op intersekse zijn. Zij kreeg op haar tiende van haar ouders te horen dat ze intersekse is. Dat wil zeggen dat ze is geboren met mannelijke XY-chromosomen, maar dat ze ongevoelig is voor mannelijke hormonen. Daardoor werden haar mannelijke geslachtskenmerken niet ontwikkeld en kwam ze met het uiterlijk van een meisje ter wereld.

Grote maatschappelijke impact

Drie jaar geleden studeerde Hendrickx af aan de theaterdocent-opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Als onderdeel van haar afstuderen maakte ze de solovoorstelling X Y I en de groepsvoorstelling X Y WE. Die voorstellingen gaan over het opgroeien zonder dat je weet wie je daadwerkelijk bent. In X Y WE spreken zes Nederlanders van 18 tot 80 jaar oud voor het eerst in het openbaar over hun leven als intersekse persoon.

De Zundertse cultuurcommissie, die de prijs uitreikt, roemt Hendrickx om haar toneelproductie ‘van bijzondere klasse, met een grote maatschappelijke impact’. ,,Als theatermaker, danseres, actrice, dansdocent en choreagraaf weet zij een taboe te doorbreken dat enorme emoties opwekt bij zowel spelers als publiek.”

Kunstwerk

De Cultuurprijs Goede Grond is bedoeld voor mensen of organisaties die een belangrijke bijdragen aan cultuur in de gemeente Zundert. Naast een geldbedrag van 500 euro krijgt de winnaar een kunstwerk dat speciaal voor de uitreiking is gemaakt.