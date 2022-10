Marleen van Aert weet het zeker: ‘Van Gogh schilderde met Zundert in zijn achterhoofd’

ZUNDERT - Er zitten toespelingen op Zundert in het werk van Vincent van Gogh, denkt Marleen van Aert. Hij schilderde bijvoorbeeld een haan op een kerktoren die er niet zat, maar wel op de kerk in Zundert. Ze exposeert in museum De Weeghreyse.