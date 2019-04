‘Marokkaan aanrijden is 100 punten’: school neemt maatregelen tegen Bredase beveiligers in opleiding na racistisch gesprek

BREDA - ‘Racistische’ berichten in een Snapchatgroep van beveiligingsstudenten van het Vitalis College in Breda hebben tot ophef geleid op sociale media. De studenten maken misplaatste grappen over onder andere het doodrijden van Marokkanen. De school zegt de berichten ten zeerste af te keuren en heeft direct ‘passende’ maatregelen getroffen.

‘Marokkaan aanrijden is 100 punten’, schrijft de een in het gesprek. ‘100 als ze in een keer dood zijn’ is de reactie van een ander. Waarop de eerste countert: ‘Hahah. En 50 punten extra als ze zwanger is’.

Een opruiend gesprek in een besloten Snapchatgroep met de naam ‘Afgekeurde politieagenten’ is openbaar geraakt. De groep bestaat uit studenten van de opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) en Beveiliging van het Vitalis College in Breda. Hoe het gesprek openbaar is geworden, is niet duidelijk. Op sociale media zijn de reacties fel. Met name het feit dat de studenten in toekomst beveiligingsfuncties moeten bekleden leidt tot argwaan.

,,Deze opmerkingen zeggen nú al iets over het corrupte karakter van uw leerlingen. Racistische opmerkingen die duidelijk maken dat uw leerlingen geenszins geschikt zijn voor de publieke functie die ze beogen te vervullen”, reageert iemand op Facebook onder een bericht dat het Vitalis College zelf naar buiten brengt. Daarin zegt de school ‘passende maatregelen te treffen tegen deze studenten’.

,,Enige passende maatregel in dit geval is schorsing van de opleiding en dit soort lui zou nooit te werk mogen gesteld als handhaver/boa/politieagent!”, reageert iemand. Maar ook meer genuanceerde reacties: ,,Ik noem hun uitlatingen niet ‘gevaarlijk’ maar onhandig. Waarom? Omdat de studenten nog jong zijn en niet rijp genoeg schetsingen kunnen maken van de vervolgen die ze achteraf kunnen krijgen.”

Een woordvoerster van het Vitalis College erkent dat de berichten ‘stom’ en ‘niet handig’ zijn. ,,Dit soort berichten keuren we absoluut af. En dat realiseren de studenten zich zelf ook. We weten wie de leerlingen zijn. Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan kan ik niet delen, dat gaat enkel de individuele studenten aan. Maar het zijn dus studenten, nog in opleiding. Ze hebben zelf niet in de gaten gehad dat het zo zou lopen.”