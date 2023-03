Maryam Bashari Rad: ‘Door mijn schilderijen kreeg ik het gevoel terug dat ik waardevol was’

Uitpluizen van uilenbal­len? Ook dat kan tijdens Rijke Schooldag: ‘Hartstikke gaaf, toch?’

BREDA – Sport, cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur. Kinderen van veertien basisscholen in Breda maken tijdens de Rijke Schooldag spelenderwijs kennis met afwisselende onderwerpen. ,,Wat je in het leven aangeboden krijgt, ligt ook erg waar je wieg staat.”