Maximale jeugdstraf geëist voor verdachte (17) doodsteken Megan: 2 jaar cel en ‘jeugd-tbs’

Verorde­ning Jeugdhulp: er is witte rook in zicht, maar Breda worstelt er wel mee

9 januari BREDA - Breda worstelt zich naar een nieuwe verordening Jeugdhulp 2020. Tot drie keer toe is er over vergaderd, waarbij wethouder Marianne de Bie (D66) al een keer is teruggefloten. Maar witte rook is in zicht. De politiek lijkt, zo bleek donderdagavond, kritisch tevreden.