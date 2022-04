Medewerkers Den Hey-Acker in Breda steunen elkaar na dodelijke steekpartij: ‘Aangedaan, maar ook veerkrachtig’

in liefdevolle herinnering Gangmaker Jack ‘de Muis’ (1946-2004) stond altijd klaar voor zijn ‘cluppie’ SAB

BREDA - In het dagelijks leven was Jack van den Muijsenberg schilder, maar zodra hij vrij was toog hij richting voetbalclub SAB in Breda. Ter nagedachtenis aan zijn grote inzet bouwden ze het kabouterhonk, dat trots zijn naam draagt.

12 april