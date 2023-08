Meer alternatieve woonvormen ‘nodig’: ‘Etten-Leur, vergeet onze jongeren niet’

Cors zoektocht naar verdwenen militair in 1943 krijgt vervolg: ‘Mysteries doen het goed als podcast’

EERDE/SCHIJNDEL - Een Amerikaanse bommenwerper stort in oktober 1943 boven Eerde/Schijndel neer door Duits afweergeschut. De bemanning moet springen. Eén bemanningslid verdwijnt op mysterieuze wijze. Nu is er een podcast mét hoorspel over de jarenlange zoektocht naar hem.