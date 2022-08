Meer dakloze jongvolwassenen in Breda: ‘Deze jongeren hebben langer ondersteuning nodig’

,,Net als in de rest van het land zien we dat het ook in Breda drukker wordt in de opvang. We zien een toename onder de gehele doelgroep, ook bij jongeren”, zegt Jennifer da Graça, persvoorlichter van de gemeente Breda. Ze zegt dat de toenemende drukte vooral is te wijten aan de woningnood en lange wachtlijsten voor specifieke vormen van beschermd wonen voor jongvolwassenen.