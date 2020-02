Meer vals geld in West-Brabant: ‘Het is geen kattenkwaad, maar oplichting’

In Bergen op Zoom rekende afgelopen juli een 22-jarige man zijn bestelde pizza’s met vals geld af. Eenmaal terug in de pizzeria ontdekte de bezorger een tekst op het biljet: ‘This is not legal, it’s to be used for motion props’. Ook in Roosendaal en Oosterhout werden maaltijdbezorgers opgelicht. Eerder was het raak op markten in de gemeente Altena. Daar betaalden drie mannen verschillende keren met neppe biljetten van 50 euro.