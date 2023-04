Meer woningen gebouwd in de gemeente Breda

Nieuwbouw basis­school De Rosmolen duurt waarschijn­lijk langer: ‘Het is een stikstofd­os­sier geworden’

ULVENHOUT - Basisschool De Rosmolen in Ulvenhout staat op de lijst om aan te pakken. Het wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, maar de stikstofcrisis dreigt roet in het eten te gooien. ,,We houden al rekening met vertraging.”