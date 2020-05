Meerdere bermbranden langs spoor tussen Breda en Gilze en Rijen

Corona raakt buitenland­se expatstu­den­ten in Breda dubbel: ‘Ik moest kiezen: ga ik naar huis of niet?’

11:06 Het coronavirus is voor buitenlandse studenten in Breda extra zwaar. Naast alle verplichte voorzorgsmaatregelen in Nederland hebben zij ook te maken met familie ver van huis. Breda University of Applied Sciences (BUas) probeert deze expats zo goed mogelijk te begeleiden, al is er een vraag die ze niet kunnen beantwoorden: Blijven of gaan?