Meerdere schoten gehoord in Breda, huls gevonden op straat

Tieners op gestolen scooter vluchten bij politiecon­tro­le in Breda, duo opgepakt

BREDA - Twee 18-jarige mannen op een scooter vluchtten donderdagavond bij een controle in Breda weg voor de politie. Dat gebeurde bij de Beverweg. Later bleek dat de brommer waarop ze reden was gestolen.

24 juni