Meetstation Baarle-Nassau moet de slechte luchtkwaliteit verder in kaart brengen

Opnieuw paard aangereden bij Hoeve Galder­zicht, 'Kwetsbaar­der dan een wielrenner'

BREDA – Vlakbij manege Hoeve Galderzicht in Breda is zaterdag een paard ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een trekker. Volgens Toine Peemen, eigenaar van Galderzicht, het zoveelste incident in korte tijd.

17 juli