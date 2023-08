Meike bezichtigt kamers voor studenten: ‘Ik tref iedere week wel één oplichter’

NAC benut ‘extra financiële ruimte’ om buitenkans­je Koscelnik transfer­vrij vast te leggen

Het buitenkansje dat zich doorgaans in de laatste week van de transfermarkt aandient, heeft NAC gevonden in Martin Koscelnik. Mede mogelijk gemaakt dankzij het vertrek van Jort van der Sande die pertinent geen trek had in een rol op het tweede plan bij NAC.