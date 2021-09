Mensen komen uit het hele land naar deze Bredase speelgoedwinkel waar maar één product wordt verkocht

Coronaband­je bij stapavon­den in Breda en Oosterhout valt in de smaak bij Grapper­haus: mogelijk ook andere steden

27 september BREDA/DEN HAAG - Het gebruik van coronapolsbandjes zoals dat afgelopen weekend in het Bredase en Oosterhoutse uitgaansleven werd geïntroduceerd, krijgt mogelijk navolging in andere steden in het land.