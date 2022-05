Mensen met langdurige psychische problemen in woonwijk: ‘Gelukkiger van nieuwe aanpak’

Vroeger woonden mensen met langdurige, psychische problemen hun hele leven in een instelling. Die tijd is voorbij. ,,Vaak is het helemaal niet nodig", zegt wethouder Arjen van Drunen (Wmo, beschermd wonen) in Breda: ,,Veel mensen kunnen goed voor zichzelf zorgen en zijn beter af in een huis in een woonwijk. Ze hebben echter iemand nodig die hen ondersteunt in het dagelijks leven. Alleen in periodes waarin het minder goed met hen gaat, is er intensievere hulp nodig.”