Met de hakken over de sloot weet Breda genoeg statushouders te huisvesten. Op naar de volgende 220

Die deadline is gehaald, maar ‘tijd om tevreden achterover te leunen is er niet’, schrijft wethouder Arjen van Drunen (Wonen en Inburgering, PvdA) in een brief aan de gemeenteraad. Want intussen heeft Breda weer een nieuwe ‘opgave’ gekregen van het Rijk: in de eerste helft van dit jaar moet er onderdak worden gevonden voor nog eens 220 statushouders.