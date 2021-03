Met gepimpte auto's en knaluitlaten in een stiltegebied? Politie alert op carmeetings in de Biesbosch

Als is het op afspraak, een beetje kunnen shoppen is wél weer een ‘feestje’

21 maart BREDA - Sinds dinsdag mogen winkels iets meer klanten ontvangen. Maar nog steeds gelden strenge regels. Al is er nog geen sprake van funshoppen, in de winkelstraten is inmiddels weer wat meer leven in de brouwerij. ,,Dit is een feestje!”