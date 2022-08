Met honderden tegelijk rennen door de kern van Teteringen

met video Oekraïner (22) rijdt door na frontaal ongeluk in Breda

BREDA - Een 27-jarige vrouw uit Zevenbergen is lichtgewond geraakt bij een botsing met een 22-jarige bestuurder uit Oekraïne op de Kruisstraat in Breda. De Oekraïner reed na de botsing door en is aangehouden.

28 augustus