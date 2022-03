Met slechts één zetel toch het verschil maken in de gemeenteraad: ‘Kies waarvoor je wilt strijden’

BREDA / OOSTERHOUT - In je eentje de hele achterban vertegenwoordigen in de politieke arena is een behoorlijke klus. Drie gemeenteraadsleden vertellen hoe zij als eenmansfractie toch het verschil kunnen maken.