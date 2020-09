Microbioloog Kluytmans hekelt Tilburg: ‘Als je dit goed vindt, weet ik niet meer waar de grens ligt’

BREDA - ,,Het was van te voren in te schatten dat dit niet goed kon gaan. Kunnen we de maatschappij wel open houden, als we dit soort praktijken als in Tilburg toestaan?”

Dat zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda en lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet van advies dient in de coronacrisis. In felle bewoordingen hekelt hij de gemeente Tilburg die toestond dat honderden Willem II-fans donderdagavond gezamenlijk naar de wedstrijd tegen Glasgow Rangers keken. Daarbij negeerden ze tal van coronaregels.

Quote Als ik zie wat er op dit moment in de ziekenhui­zen gebeurt als gevolg van een forse toename van het aantal besmettin­gen, dan maak ik me grote zorgen. Jan Kluytmans, Arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis

“Het is onbegrijpelijk dat de gemeente dit heeft toegestaan. Als je dit goed vindt, weet ik niet meer waar de grens ligt. Ik snap dat handhaving van de maatregelen soms moeilijk is. Maar als ik zie wat er op dit moment in de ziekenhuizen gebeurt als gevolg van een forse toename van het aantal besmettingen, dan maak ik me grote zorgen. Dan is het niet uit te leggen dat er zulke toestanden zoals in Tilburg plaatsvinden.”

Horeca

Kluytmans trekt de vergelijking met de maatregelen die in de horeca zijn genomen, waarbij op veel plekken in het land de cafés eerder dicht moeten. “De horeca heeft gezegd, we kunnen het zelf wel regelen, ook na middernacht. Maar het is een illusie te denken dat mensen met drank op dan afstand houden. En dat geldt precies hetzelfde voor zo'n voetbalfeestje in Tilburg donderdagavond.”

#ikdoenietmeermee

Doet de gemeente Tilburg nog wel mee? schreef Kluytmans vrijdag in een tweet, waarmee hij refereert aan de actie #ikdoenietmeermee van rebellerende BN’ers deze week. Kluytmans vertelt dat hij voor het begin van het voetbalseizoen met de KNVB in gesprek is geweest over de wijze waarop supporters op een verantwoorde manier weer naar het stadion konden gaan. “Dit soort acties als in Tilburg haalt eigenlijk een streep door goed bedachte plannen. Er ontstaat een bepaalde beeldvorming die afstraalt op al die mensen in de sector die het juist wél goed en doordacht willen doen.”