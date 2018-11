Minister Grapperhaus schaamt zich voor Nederlandse drugsindustrie

,,De drugscriminaliteit heeft de samenleving vergiftigd. Gewone mensen in woonwijken worden bedreigd en gecorrumpeerd, terwijl rijke criminelen in de bovenwereld poseren als joviale gasten.”

Apocalyptische foto's

Dat zei hij woensdag op de conferentie in Den Bosch over grensoverschrijdende drugscriminaliteit in Nederland en België. ,,Bijna alle drugsdumpingen in België wijzen naar Nederland, de spullen voor de cannabisteelt komen uit Nederland en bijna alle cocaïne uit de Antwerpse haven gaat naar Nederland."

Grapperhaus vertelde zijn gehoor dat hij nog onder de indruk was van het werkbezoek eerder op de dag aan een boswachter in Bergen op Zoom. ,,Hele stukken natuur zijn daar vergiftigd door drugsafval. Ontluisterend. Ik heb de apocalyptische foto’s op mijn Instagram gezet."

Boventoon

Aanleiding voor de conferentie vormde een onderzoek van criminologen van de universiteiten van Tilburg, Gent en Leuven naar de alsmaar groeiende Nederlands-Belgische drugsnetwerken. Daarin voeren Nederlanders (nog) de boventoon maar opereren Belgische criminelen, die van hen het vak hebben geleerd, steeds vaker zelfstandig. De onderzoekers spreken van een gezamenlijk probleem dat het best samen kan worden aangepakt met een gemeenschappelijk criminaliteitsbeleid, vooral in de grensregio.

Op de conferentie was er veel lof van Brabantse en Vlaamse bestuurders en politie- en justitievertegenwoordigers voor de conclusies en aanbevelingen. Maar over een nieuw, gezamenlijk criminaliteitsbeleid spraken Grapperhaus en zijn eveneens aanwezige Belgische collega Koen Geens niet. De bewindslieden pleitten vooral voor het optimaliseren en uitbouwen van bestaande regelingen en initiatieven.

,,We moeten doorgaan met de grensoverschrijdende aanpak van die criminaliteit. Dat is de enige remedie om de drugsindustrie uit de woonwijken te krijgen”, aldus Grapperhaus.

Kritisch punt

Volgens de ministers gaat het al beter in de samenwerking, zeker op operationeel gebied bij de politie, wat de onderzoekers beamen. ,,Maar het moet nóg beter en vooral slimmer want de criminelen worden ook slimmer. We zitten op een kritisch punt. We moeten nu stappen zetten aan beide kanten van de grens”, vertolkte gastheer en commissaris van de koning Wim van de Donk de zorgen.

Elkaar (niet) kennen

Dat de grens nog altijd een obstakel vormt - behalve voor criminelen dan - werd ook duidelijk op de conferentie. Zo zijn er grote cultuurverschillen tussen politie, justitie en bestuur in beide landen, waardoor samenwerking soms van personen afhangt en dus kwetsbaar is.

Als bestuurders elkaar al kennen. De Oost-Brabantse hoofdofficier van justitie Heleen Rutgers en haar Belgisch-Limburgse collega en ‘buurman’ Guido Vermeiren, die beiden in een panel zaten, moesten op de conferentie met enige schroom erkennen dat ze elkaar nooit eerder hadden gesproken.

Hoofd Wilbert Paulissen van de landelijke recherche zei woensdag dat ook het afpakken van drugswinsten anders moet. ,,We moeten achter het grote geld van Nederlandse criminelen aan. Dat verdwijnt nu naar landen als Dubai, China, Panama en Marokko.”