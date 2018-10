Maaike Brasz van SBNL Natuurfonds dat de verkiezing heeft georganiseerd, is verheugd over de toezegging van de bewindsvrouw. “Ze heeft meteen na de uitslag van de verkiezing aangegeven dat ze kap van de troeteleik in heroverweging neemt. Dat ze nu op onze uitnodiging ingaat, betekent dat ze er serieus mee omgaat”, aldus Brasz.

Rijkswaterstaat wil de boom, in de middenberm van de A58 ter hoogte van Ulvenhout, kappen als de snelweg over een paar van vier naar zes rijstroken gaat. Verplaatsen zou de ruim 180 jaar oude eik niet overleven. Laten staan gaat meer dan 3,5 miljoen euro kosten omdat het nabijgelegen viaduct dan moet worden verbreed. Dat geld is er niet.