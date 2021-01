Moeder (91) van Wilhelmien ligt op sterven, laatste uitzicht is een bouwcontainer pal voor het raam

Schreeuwen, vernederen, kleineren? Directeur Chassé Theater in opspraak

8 januari Directeur Ruud van Meijel van het Chassé theater in Breda is ernstig in verlegenheid gebracht door medewerkers bij zijn vorige werkgever. Personeel van Toneelgroep Oostpool in Arnhem beschuldigt hem van intimidatie, pesten en machtsmisbruik.