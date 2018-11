Mogelijk politiemedewerkers betrokken bij rellen NAC-Willem II, politie start onderzoek

Een kwart eeuw Zeezicht: vaste gasten, bierlief­heb­bers en blind dates

8:30 BREDA - Wie dezer dagen bij café-restaurant Zeezicht in Breda naar binnengaat, passeert eerst een knalgele cirkel. “We staan deze maand in de spotlights,” legt eigenaar Daan van Eendenburg van Oosterhout uit. Zeezicht bestaat 25 jaar en dat wordt in november uitgebreid gevierd met onder andere een mosselfeest, bierbingo, karaoke-avond én een supersessie met Fernando Lewis, die jarenlang funky optredens in het café verzorgde.