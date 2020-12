Mogelijke ontvoering in Terheijden: taxi klemgereden, passagier meegenomen in zwarte Porsche

Video Twee fietssters in Breda aangereden door dronken automobi­list, een slachtof­fer zwaarge­wond

29 november BREDA - Op de kruising van de Nieuwe Kadijk met de Biesdonkweg in Breda heeft een auto zondagmiddag rond 16.15 uur twee fietssters aangereden. Een van de vrouwen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. De 28-jarige automobilist uit Breda is aangehouden voor rijden onder invloed en vanwege zijn betrokkenheid bij een ernstige aanrijding.