Molotovcocktails naar woning gegooid in Baarle-Nassau, politie zoekt getuigen

Eenrich­tings­ver­keer in het Mastbos, grote drukte blijft uit tijdens de kerstdagen

26 december BREDA/RIJEN - De grote drukte is tijdens de kerstdagen uitgebleven in de bossen en natuurgebieden rond Breda. In het Mastbos had de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld aan de Huisdreef en de Bouvignedreef.