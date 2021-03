Mona Keijzer hoort kritische geluiden in Chaam

Bewoners Meulenspie overvallen door nieuwbouw­plan: ‘Te massaal voor dorpswijk­je’

7 maart TETERINGEN - Bewoners van de Meulenspie in Teteringen voelen zich overvallen door het plan voor 72 huurappartementen op het braakliggende grasveld in die straat. ,,Dit is een rustig dorpswijkje met zestig woningen. Het volume van 72 nieuwe woningen past hier niet.”