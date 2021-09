Monsieur Cannibale kopje kleiner: Efteling leent hem niet uit

,,We lenen Monsieur Cannibale zeker niet uit. Ik durf zelfs niet te zeggen of we nog iets van hem bewaren", zegt Efteling-woordvoerder Steven van Gils. Hij reageert daarmee op de suggestie van erfgoedvereniging Heemschut om de 33-jaar oude karikatuur op de nemen in de collectie van het Rijksmuseum. Heemschut wil daarmee de discussie op gang houden over koloniaal denken, slavernijverleden en inclusiviteit.