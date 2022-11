Montessori+-school viert boomfeestdag met aanleg voedselbos

Veertig jaar aan opgravin­gen levert veel kennis op: ‘Verhaal van Breda dijt aan alle kanten uit’

BREDA - De eerste Bredanaars woonden bij het NAC-stadion. Later, rond 1100, ook bij de Visserstraat. De Mark speelde daarbij een cruciale rol. Veertig jaar stadsarcheologie heeft veel kennis over Breda en de dorpen opgeleverd. ,,We moeten de geschiedenis herschrijven.”

16 november