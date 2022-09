Motorrijdster botst met tractor in Rijsbergen en raakt gewond

met video Fietser zwaarge­wond bij botsing met auto op kruising in Breda

BREDA - Een fietser is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de Groenedijk in Breda. Een arts uit een dichtbij gelande traumahelikopter heeft het slachtoffer eerste hulp verleend. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

30 augustus