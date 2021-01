Multimediale spion, geloofsverzaker en topgeleerde: het bijzondere leven van Christiaan Snouck Hurgronje

Bredase wethouder over nieuw NAC-stadion: ‘Ambitie kun je niemand kwalijk nemen’

22 januari BREDA - Een nieuw stadion voor NAC, is dat realistisch? ,,Het is ambitieus, maar je kan geen enkele organisatie kwalijk nemen dat ze ambitie hebben’’, zegt de Bredase wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) over het voorstel van NAC-directeur Mattijs Manders.