Mysterieuze verdwijning van ‘buurtkippen’ in Breda: ‘Opzet? Dat moet haast wel’

Nieuw stadsbe­stuur Breda pakt uit met leuke dingen voor de burger: ‘Dit is geen reparatie van oud beleid’

BREDA - Zorgen over het afnemende vertrouwen in de politiek en een lage opkomst bij de verkiezingen leiden in Breda tot een bestuursakkoord dat grossiert in goed nieuws voor de burger. Maar dat wil niet zeggen dat er wordt afgerekend met oud beleid. ‘We zijn bijgestuurd door de kiezer.’

9 juni