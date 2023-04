Na dertig jaar eindelijk geld voor renovatie opvolger Valkenhorst: een miljoen euro voor opknappen Safegroup Breda

KNVB besluit later over restant NAC-Wil­lem II, wedstrijd overspelen behoort tot mogelijkhe­den

De gestaakte wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen NAC Breda en Willem II wordt in principe op een later moment uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als vrijdagavond. Het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB kan echter ook besluiten dat de huidige tussenstand (0-1) ook de eindstand wordt of dat de wedstrijd zelfs in z’n geheel moet worden overgespeeld.