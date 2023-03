Na heel seizoen onder de streep handhaaft Ulvenhout zich toch in eredivisie: ‘Had er tegenop gezien om lager te moeten spelen’

De sfeer zat er al snel goed in bij de spelers uit Ulvenhout, nadat de eerste twee wedstrijden makkelijk gewonnen werden. In afwachting van de volgende wedstrijd wierpen ze de blik op de directe concurrent (Estate) in de degradatiestrijd, die een baan verderop speelde. ,,Matchpoints... We zagen het letterlijk gebeuren”, vertelt speler Julian Prins, over hoe hun eredivisie-avontuur aan een zijde draadje hing. Tot grote opluchting verloor Estate de wedstrijd nog.

Na het hele seizoen onder de degradatiestreep te hebben gestaan, kon Ulvenhout zich in de laatste twee wedstrijden veilig spelen. ,,We merkten dat we ons steeds beter aanpasten aan het niveau. Ik had er dan ook echt tegenop gekeken als we volgend jaar weer een niveautje lager hadden moeten spelen”, zei Youp de Kroon, die zijn wedstrijden meestal samenspeelt met Julian Prins. Hij deelde hetzelfde gevoel, maar was realistisch. ,,We schatten onze kansen op zo’n dertig procent", zei hij over de aanloop naar de laatste speeldag.

Volledig scherm Rechts: Youp de Kroon (L) and Julian Prins (R) van Ulvenhout © Pro Shots / Sonny Lensen

Thriller

De derde wedstrijd werd een ware thriller, die Prins langs de kant niet meer aan kon zien. ,,Ik was even weggelopen hoor”, lacht hij. ,,Blijkbaar hebben Yannick (Verwater) en Tygho (Schoonus) toen even gas gegeven, want toen ik terugkwam was de wedstrijd klaar en hadden ze gewonnen.”

In de laatste wedstrijd had Ulvenhout het voor het eerst sinds speelronde 1 weer in eigen hand en mochten Prins en De Kroon het samen afmaken. De spanning uit de wedstrijd ervoor was nog steeds voelbaar, zegt ook De Kroon. ,,Het waren niet eens zulke zware wedstrijden, maar spelen met die spanning is zo intens.”

Op de baan ernaast speelde Estate zijn laatste wedstrijd tegelijkertijd. Zij wilden de druk natuurlijk verder opvoeren. ,,Dan kijk je met een schuin oog af en toe toch wel mee”, zegt Prins. ,,Zij stonden voor, dus we moesten het zelf beslissen.” En dat deden ze. Door met 6-1 7-5 te winnen verzekerden ze zich met Ulvenhout van nog een seizoen in de eredivisie.