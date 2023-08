Na jaren van omzwervingen heeft De Berkenhof eindelijk een nieuw schoolpand: ‘Leerlingen hebben rust nodig’

‘Waarom mag je in Breda je auto niet opladen via je eigen zonnepane­len?’ D66 vraagt om kabelgoten

BREDA - Waarom mogen Bredanaars hun auto niet opladen via hun eigen zonnepanelen? In Oosterhout kan het wel met een kabelgoot. ,,Waarom is dat in Breda niet toegestaan?”, zo vraagt de Bredase afdeling van D66 zich af.