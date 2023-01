Na jarenlange vete willen broers in Rijsbergen toch om de tafel

met video Het is oorlog in het streekver­voer, want ‘álles is tegenwoor­dig ondermaats’

BREDA - Oorlog in het streekvervoer. Buschauffeurs leggen twee dagen het werk neer. Het wordt druk in de stallingen waar de stakers zich registreren. De vakbonden FNV en CNV trekken zelfs voor het eerst samen op. ,,Loon, sfeer, werktijden, materiaal: álles is tegenwoordig ondermaats.”

11:23